وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن ستتخذ "جميع التدابير اللازمة" للدفاع عن قواتها

مصراوي

تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الإثنين، باتخاذ الولايات المتحدة "جميع التدابير اللازمة" للدفاع عن القوات الأمريكية، معرباً عن غضبه وحزنه بسبب هجوم بطائرة مسيّرة شنه مسلحون تدعمهم إيران، الأحد، أسفر عن مقتل مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات.

وقال أوستن في مقر وزارة الدفاع البنتاجون:"أعرب عن غضبي وحزني جراء مقتل ثلاثة جنود أمريكيين شجعان في الأردن وآخرين أصيبوا أيضاً".

وأضاف "الرئيس (بايدن) وأنا لن نتسامح مع الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية وسنتخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا".