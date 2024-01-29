وزير مالية الاحتلال: من يدعي بإمكانية إعادة جميع الأسرى في صفقة فهو يكذب

مصراوي

نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش قوله، إن من يدعي بإمكانية إعادة جميع الأسرى في صفقة فهو يكذب.

كانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قالت الاثنين، إن إطلاق سراح من تحتجزهم سيتطلب تنفيذ إنهاء مضمون للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وسحب جميع قوات الاجتياح في إعادة تأكيد لموقفها بعد أن عقدت إسرائيل اجتماعا مع وسطاء قطريين ومصريين.

وقال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج "نجاح لقاء باريس مرهون بمدى استجابة الاحتلال لوقف العدوان الشامل على غزة".

