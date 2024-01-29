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المفوضية الأوروبية تطالب بالتدقيق بالنسبة للأونروا بعد الاتهامات الإسرائيلية للمنظمة

04:25 م الإثنين 29 يناير 2024

المفوضية الأوروبية

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بروكسل - (د ب أ)

يطالب الاتحاد الأوروبي بحقوق التدقيق في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد ظهور مزاعم بأن أفرادا من موظفيها شاركوا في الهجمات على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وتتوقع المفوضية الأوروبية أن توافق الأونروا على خضوعها لمراجعة من جانب خبراء مستقلين يعينهم الاتحاد الأوروبي فيما ستكون هناك قرارات مستقبلية بشأن المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي اعتمادا على النتائج.

وقالت المفوضية الأوروبية في البيان "حاليا ليس من المتوقع تقديم مساعدات مالية للأونروا حتى نهاية فبراير"، داعية إلى مراجعة أوسع لكل موظفي الأونروا لاستبعاد تورطهم.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أحد الممولين الرئيسين للمساعدات الإنسانية لغزة والضفة الغربية. وقالت المفوضية إن التمويل عبر منظمات أخرى شريكة مازال قائما.

المفوضية الأوروبية الأونروا الاتحاد الأوروبي وكالة الأمم المتحدة

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