مصدر عسكري سوري: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف جنوب دمشق

دمشق - (د ب أ)

أفاد مصدر عسكري سوري، اليوم الاثنين، بسقوط قتلى وجرحى إثر عدوان إسرائيلي استهدف عدداً من النقاط جنوب دمشق.

وقال المصدر، في منشور أوردته وزارة الدفاع السورية عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "حوالي الساعة 00ر13 ظهر اليوم شن العدو الصهيوني عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى المدنيين إضافة إلى بعض الخسائر المادية".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن "انفجارات عنيفة دوت في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن استهداف يرجح أنه إسرائيلي استهدف إحدى المزارع في محيط منطقة السيدة زينب جنوب دمشق ، تعتبر أحد مقرات ميليشيا حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني".

ووفق المرصد، جاء ذلك وسط تصدي للدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام في محاولة للتصدي للصواريخ.