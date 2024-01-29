حماس تستنكر مؤتمرًا إسرائيليًا يدعو للاستيطان وضم الضفة وغزة

غزة - (د ب أ)

استنكرت حركة حماس، اليوم الاثنين، مؤتمرا إسرائيليا دعا لضم الضفة وغزة والاستيطان فيهما، بمشاركة عشرات الوزراء والنواب في "الكنيست".

وقالت حماس ،في تصريح صحفي اليوم أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) ،إن "هذا المؤتمر يعكس استخفاف الاحتلال بالقوانين الدولية وبقرارات محكمة العدل الدولية التي طالبته باتخاذ كافة التدابير لوقف الإبادة الجماعية في غزة".

وأكدت أن عقد المؤتمر "يكشف النوايا المبيتة لتطبيق جريمة التهجير والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني".

ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم من عقد هذا المؤتمر وإدانته بشكلٍ واضح باعتباره "مؤتمراً فاشياً قائماً على فكرة التطهير العرقي".

كما دعت إلى "الوقوف أمام الغطرسة والاستمرار في جريمة الإبادة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني تطبيقاً لقرارات محكمة العدل الدولية".

وكان حزب "القوة اليهودية" اليميني الإسرائيلي نظم ، مساء أمس الأحد، مؤتمرًا للترويج لإعادة الاستيطان في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.