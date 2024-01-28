وزير إسرائيلي: علينا العودة إلى غزة كمستوطنين من أجل أمن دولتنا

مصراوي

قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستواصل الحرب حتى النهاية وحتى تحقيق النصر.

وأوضح سموتريتش أن إسرائيل على مفترق طرق وعلى المسؤولين الإسرائيليين أن يقرروا هل سيهربوا مرة أخرى من الإرهاب أم يستوطنوا في أرضهم، مؤكدا أنه دون استيطان لا أمن ودون أمن في غلاف غزة فلن يكون هناك أمن في كل إسرائيل.

وشدد سموتريتش أن عليهم العودة إلى غزة كمستوطنين من أجل أمن دولة إسرائيل.

وكان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير قال، إن الرد على ما حدث يوم 7 أكتوبر يجب أن يكون عودة الاستيطان في قطاع غزة.

وأكد بن غفير أنه إذا أراد إسرائيل عدم تكرار السابع من أكتوبر فيجب أن تسيطر على الأرض وتشجع على الهجرة وتشرع قانون الموت "للمخربين"، زاعما أن عليهم تطبيق ما نصت عليه "توراتنا وتشجيع أهل غزة على مغادرتها".

وادّعى بن غفير أن هذه الأرض تعود لهم وستظل كذلك إلى الأبد وعلى الحكومة اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق ذلك.

وفي وقت سابق من اليوم قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن 12 وزيرا إسرائيليا بعضهم من الليكود المتطرف الذي يتزعمه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو شاركوا في مؤتمر حول إعادة المستوطنات إلى قطاع غزة.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن المؤتمر الذي حضره 12 وزيرا من حكومة نتنياهو بحث الاستيطان بقطاع غزة وتشجيع تهجير الفلسطينيين منه.