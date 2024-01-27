مندوب فلسطين بالجامعة العربية يدعو إلى عقد دورة استثنائية غدًا

بي بي سي

طلب المندوب الدائم الفلسطيني لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، عقد دورة استثنائية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين غداً الأحد.

وأوضح العكلوك أن الهدف من الدورة غير الاعتيادية هو إصدار موقف عربي موحد من التدابير المؤقتة التي قضت بها محكمة العدل الدولية، الجمعة، في قضية الإبادة الجماعية.

وأضاف السفير لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هذا الطلب جاء بالتنسيق مع المغرب، رئيس الدورة الـ 160 لمجلس الجامعة على المستوى وزراء الخارجية، ومع الأردن ومصر، كما حظي بتأييد الدول الأعضاء في الجامعة العربية.