رئيس الشاباك يدعو لتشكيل لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر

بي بي سي

حث رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار، على تشكيل لجنة تحقيق حكومية فورا للنظر في هجوم حماس في 7 أكتوبر، وفقا لتقارير، نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وجاءت دعوة بار لتشكيل اللجنة، خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني الليلة الماضية، بعد ما وصفته الصحفية بترويج عضوة الكنيست عن حزب الليكود تالي جوتليف لـ "مؤامرة تسعى إلى ربط المتظاهرين ضد الإصلاح القضائي بالفظائع التي ارتكبتها حماس".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الشاباك قوله: "الجمهور بحاجة ماسة إلى ذلك (لجنة تحقيق حكومية)، والشاباك كذلك، هذا سيضع حداً لكل الأكاذيب والمؤامرات".

وبحسب الصحيفة فإن جوتليف زعمت أن رئيس الموساد ديفيد برنيع تلقى معلومات تفيد بأن شيكما بريسلر -زعيم الحركة الاحتجاجية المناهضة للتعديلات القضائية في إسرائيل-، "تواصل مع زعيم حماس يحيى السنوار قبل 7 أكتوبر".

وبحسب جوتليف فإن رئيس الموساد ديفيد برنيع التقى مع شيكما بريسلر.

ونفى الموساد الإسرائيلي تقارير سابقة زعمت مساعدة كبار المسؤولين في الجهاز في إثارة الاحتجاجات، وبحسب تايمز أوف إسرائيل فإن الموساد وصف ادعاءات جوتليف بـ "الكاذبة والمكررة.. وأن رئيس الموساد لم يلتق قط بشيكاما بريسلر أو يتحدث معه أو يدعوه إلى أي اجتماع".

ويعارض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يقود حزب الليكود، تشكيل لجنة للنظر في الإخفاقات التي مكنت من هجوم 7 أكتوبر.