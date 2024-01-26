مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: قرار العدل الدولية تاريخي لنصرة حقوق شعبنا

مصراوي

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن قرار محكمة العدل الدولية تاريخي وعظيم لنصرة العدل وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف المندوب، أن المحكمة سوف تحيل القرارات إلى مجلس الأمن بهدف ضمان تنفيذها من قبل إسرائيل، موضحا أن هذا القرار يضغط على من يعطلون اعتماد قرار بوقف إطلاق النار في مجلس الأمن.

وتابع مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة، سوف نناقش جميع التفاصيل من أجل اتخاذ الخطوات المناسبة عقب قرارات محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن قرارات المحكمة اليوم ملزمة لكل الدول الأطراف ولإسرائيل.

كانت محكمة العدل الدولية، أعلنت قبول طلب جنوب إفريقيا فيما يتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة، في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقبلت العدل الدولية طلب جنوب إفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة أو وقائية في قطاع غزة.

وقالت العدل الدولية خلال جلستها لإصدار الحكم، "قلقون للغاية إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة"، ولا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.

ولفتت إلى أن أكثر من 93% من سكان قطاع غزة غير قادرين على الوصول إلى الطعام.

وأكدت العدل الدولية، "أخذنا بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين".

كما أخذت العدل الدولية بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي، لافتة إلى أن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.