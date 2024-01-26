جنوب إفريقيا: قرار العدل الدولية لا يُلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة

مصراوي

قال متحدث الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، إن قرار محكمة العدل الدولية ينص على إلزام إسرائيل بوقف القتل لا وقف إطلاق النار.

وأضاف متحدث الفريق القانوني، إنه لا يمكن وقف القتل دون وقف إطلاق النار حتى لو لم يستخدم المصطلح، موضحا أن أجهزة إنفاذ القرار ضعيفة أو غير موجودة والقرار غير ملزم.

وتابع متحدث الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، أنه يجب أن يتبنى مجلس الأمن القرار لإلزام إسرائيل بتنفيذه، مضيفا أنه إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار المحكمة فعلى مجلس الأمن التدخل.

كانت محكمة العدل الدولية، أعلنت قبول طلب جنوب إفريقيا فيما يتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة، في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقبلت العدل الدولية طلب جنوب إفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة أو وقائية في قطاع غزة.

وقالت العدل الدولية خلال جلستها لإصدار الحكم، "قلقون للغاية إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة"، ولا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.

ولفتت إلى أن أكثر من 93% من سكان قطاع غزة غير قادرين على الوصول إلى الطعام.

وأكدت العدل الدولية، "أخذنا بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين".

كما أخذت العدل الدولية بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي، لافتة إلى أن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.