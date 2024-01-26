أول تعليق من حماس على قرار العدل الدولية ضد إسرائيل

مصراوي

علقت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، على قرار محكمة العدل الدولية بشأن دعوى الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وقالت حركة "حماس" أن قرار محكمة العدل الدولية، تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وأعلنت العدل الدولية، قبول طلب جنوب إفريقيا فيما يتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة، في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقالت العدل الدولية خلال جلستها لإصدار الحكم، "قلقون للغاية إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة"، ولا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.

ولفتت إلى أن أكثر من 93% من سكان قطاع غزة غير قادرين على الوصول إلى الطعام.

وأكدت العدل الدولية، "أخذنا بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين".

كما أخذت العدل الدولية بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي، لافتة إلى أن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.