رغم قرار العدل الدولية.. نتنياهو: سنواصل الدفاع عن أنفسنا

مصراوي

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الادعاء بأننا نقوم بإبادة شعب ليست فقط كاذبة بل هي وصمة عار لأجيال.

وأضاف نتنياهو، أن استعداد محكمة العدل الدولية لمناقشة دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل وصمة عار لن تمحى جيلا بعد جيل.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال سنفعل كل شيء للدفاع عن أنفسنا مع الحفاظ على القانون الدولي.

وزعم نتنياهو، أن الاحتلال يخوض حربا عادلة وسيواصلها حتى الانتصار المطلق.

ولفت إلى أن إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها والمحكمة في لاهاي حرمتها من ذلك.

وأعلنت محكمة العدل الدولية، قبول طلب جنوب إفريقيا فيما يتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة، في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقبلت العدل الدولية طلب جنوب إفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة أو وقائية في قطاع غزة.

وقالت العدل الدولية خلال جلستها لإصدار الحكم، "قلقون للغاية إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة"، ولا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.

ولفتت إلى أن أكثر من 93% من سكان قطاع غزة غير قادرين على الوصول إلى الطعام.

وأكدت العدل الدولية، "أخذنا بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين".

كما أخذت العدل الدولية بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي، لافتة إلى أن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.