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BBC

نتنياهو: حماس جاءت للقضاء على إسرائيل لكن نحن من سنقضي عليها

07:45 م الخميس 25 يناير 2024

نتنياهو

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مصراوي

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جاءت للقضاء على إسرائيل، مشيرا إلى أنهم من سيقضون عليها.

وتابع نتنياهو الخميس: "سنعمق جذورنا في أرضنا وسنجتث أعداءنا وسنواصل بناء البلدات وسنحقق المزيد من الازدهار، و سنحقق النصر الساحق وسنقضي على حماس وسنعيد جميع الأسرى".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن الرقابة العسكرية هي التي وافقت على نشر تسجيلات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد قطر، بعد التشاور مع مكتبه الذي دعم نشرها.

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