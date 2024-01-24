المقاومة تستهدف قوة إسرائيلية تزيد عن 15 جنديا تحصنت بمنزل في خانيونس

مصراوي

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية تزيد عن 15 جندياً، تحصنت داخل منزل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح.

وتابعت كتائب القسام في بيان لها اليوم الأربعاء: "تمكن مجاهدونا من استهداف تجمعاً لقوات الاحتلال المتوغلة شرق منطقة الفخاري في مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل وتحقق إصابات مباشرة في صفوفهم".

وأضافت كتائب القسام: " استهدف مجاهدونا دبابة و جرافتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

وفي وقت سابق، قالت مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في غزة توماس وايت، اليوم الأربعاء، إن دبابتين قصفتا مبنى يضم 800 شخص تابعا للوكالة في خان يونس جنوبي القطاع بعد ظهر اليوم.

وأشارت تقارير إعلامية إلى سقوط 11 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف المركز التعليمي للأونروا غربي خان يونس، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.