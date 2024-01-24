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BBC

المقاومة تستهدف قوة إسرائيلية تزيد عن 15 جنديا تحصنت بمنزل في خانيونس

06:53 م الأربعاء 24 يناير 2024

كتائب القسام

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مصراوي

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية تزيد عن 15 جندياً، تحصنت داخل منزل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح.

وتابعت كتائب القسام في بيان لها اليوم الأربعاء: "تمكن مجاهدونا من استهداف تجمعاً لقوات الاحتلال المتوغلة شرق منطقة الفخاري في مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل وتحقق إصابات مباشرة في صفوفهم".

وأضافت كتائب القسام: " استهدف مجاهدونا دبابة و جرافتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

وفي وقت سابق، قالت مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في غزة توماس وايت، اليوم الأربعاء، إن دبابتين قصفتا مبنى يضم 800 شخص تابعا للوكالة في خان يونس جنوبي القطاع بعد ظهر اليوم.

وأشارت تقارير إعلامية إلى سقوط 11 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف المركز التعليمي للأونروا غربي خان يونس، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

كتائب القسام حماس استهداف قوة إسرائيلية خان يونس قطاع غزة طوفان الأقصى

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