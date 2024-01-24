لم يكن على متنها أوكرانيون.. مسؤول روسي: الطائرة العسكرية أُسقطت بصواريخ

مصراوي

قال الجيش الأوكراني في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن الطائرة الروسية المحطمة كانت تنقل صواريخ روسية من طراز إس-300 لاستهداف خاركيف الأوكرانية.

وأشارت مصادر أوكرانية إلى أن الطائرة المحطمة في بيلجورود جنوبي موسكو وبها أسرى أوكرانيون أسقطت بصاروخ، وهو ما أكده مشرّع روسي يقول إن طائرة النقل العسكرية سقطت بعد استهدافها بثلاثة صواريخ.

من جهته قال مسؤول عسكري أوكراني في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن جميع من كانوا على متن الطائرة الروسية التي تحطمت هم عسكريون روس.

وكانت وسائل إعلام روسية أفادت، اليوم الأربعاء، بأن طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" تحطمت في حادث بمقاطعة بيلجورود جنوبي العاصمة موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في 24 يناير من هذا العام، عند الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، تحطمت طائرة (إيل-76( بمنطقة بيلجورود".

وأشار البيان العسكري إلى أن الطائرة كانت تقل على متنها 65 أسيرا من الجنود الأوكرانيين، إلى جانب طاقم الطائرة المكون من 6 أفراد و3 مرافقين.

وأوضحت الدفاع الروسية أن فريق تحقيق وعمال طوارئ سارعوا إلى موقع الحادث للتحقيق في أسباب الكارثة.