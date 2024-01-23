فصائل مسلحة تستهدف قاعدة "عين الأسد" غربي العراق

مصراوي

قالت مصادر أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، إن هجوما بالطيران المُسير استهدف قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق.

وتبنت فصائل مسلحة عراقية تعرف نفسها بـ "المقاومة الإسلامية" الهجوم، قائلة إنها نفذت هجوما ثانيا بمسيرة على قاعدة "عين الأسد" التي تضم قوات أمريكية غربي.

وأوضحت الفصائل في بيانها: "ستمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء هجومين منفصلين على قاعدة عين الاسد المحتلة غرب العراق، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".