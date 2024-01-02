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BBC

بعد اغتيال العاروري.. حماس تعتزم إلغاء مباحثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

08:48 م الثلاثاء 02 يناير 2024

صالح العاروري

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مصراوي

قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الثلاثاء، إنها ستوقف مباحثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي بعد اغتيال القيادي البارز في صفوفها صالح العاروري في لبنان، وفق ما أوردته الشرق في بيان عاجل.

وكانت حماس أعلن اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة واثنين من قادة جناحها العسكري "كتائب القسام" في بيروت.

فيما قالت وسائل إعلام لبنانية، إنه لا تزال هناك أنباء متضاربة حول ماهية الانفجار، وإذا ما كان الحادث ناتج عن انفجار سيارة أو استهداف بمسيرة، لكنها ترجح أن الأمر يسير في اتجاه انفجار سببته طائرة مسيرة.

وأشارت وسائل الإعلام اللبنانية إلى سقوط شهداء بينهم أحد قادة حركة حماس في بيروت، قائلة إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتبا لحماس في الضاحية الجنوبية ببيروت.

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