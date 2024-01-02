إيران: ندين اغتيال العاروري ونحمل الاحتلال مسؤولية "مغامرته الجديدة"

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن اغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري جاء نتيجة الفشل الكبير للكيان الصهيوني في مواجهة المقاومة في غزة.

وأعربت الخارجية الإيرانية عن إدانتها الشديدة لاغتيال العاروري، مُحمّلة الكيان الصهيوني مسؤولية تداعيات ما وصفته بـ "مغامرته الجديدة".

وأكدت أن اغتيال العاروري سيزيد دوافع فصائل المقاومة الفلسطينية لقتال الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن اغتيال العاروري و2 من قادة كتائب القسام هو انتهاك لسيادة لبنان، داعية الأمم المتحدة لرد عاجل ومؤثر.

من جانبها قالت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان لها، إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي طلب من الخارجية تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن انفجار بيروت.