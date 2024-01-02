إعلان

BBC

إيران: ندين اغتيال العاروري ونحمل الاحتلال مسؤولية "مغامرته الجديدة"

08:45 م الثلاثاء 02 يناير 2024

وزارة الخارجية الإيرانية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن اغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري جاء نتيجة الفشل الكبير للكيان الصهيوني في مواجهة المقاومة في غزة.

وأعربت الخارجية الإيرانية عن إدانتها الشديدة لاغتيال العاروري، مُحمّلة الكيان الصهيوني مسؤولية تداعيات ما وصفته بـ "مغامرته الجديدة".

وأكدت أن اغتيال العاروري سيزيد دوافع فصائل المقاومة الفلسطينية لقتال الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن اغتيال العاروري و2 من قادة كتائب القسام هو انتهاك لسيادة لبنان، داعية الأمم المتحدة لرد عاجل ومؤثر.

من جانبها قالت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان لها، إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي طلب من الخارجية تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن انفجار بيروت.

وزارة الخارجية الإيرانية صالح العاروري حماس فصائل المقاومة الفلسطينية انفجار بيروت طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد اغتيال العاروري.. حماس تعتزم إلغاء مباحثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* متحور كورونا JN.1.. اكتشاف أعراض جديدة غير متوقعة
انفراد.. ننشر زيادات أسعار شرائح استهلاك الكهرباء (بدأ العمل بها)
"مؤسس كتائب القسام".. من هو صالح العاروري الذي اغتاله الاحتلال بلبنان؟
شبورة وفرص لأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء