البنتاجون: إسرائيل هي المسؤولة عن اغتيال صالح العاروري في انفجار بيروت

مصراوي

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قوله، إن إسرائيل هي المسؤولة عن اغتيال صالح العاروري القيادي بحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وعلّق السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، جلعاد إردان على اغتيال القائد في حركة حماس ونائب رئيس الحركة صالح العاروري.

وهنأ سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان جيش الاحتلال والشاباك والموساد وقوات الأمن على اغتيال صالح العاروري القيادي بحماس.

فيما أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالب الوزراء بعدم التعليق على اغتيال صالح العاروري.

فيما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اغتيال صالح العاروري واثنين من قادة القسام في انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت بلبنان.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية استشهاد 6 أشخاص بينهم القائد في حركة حماس صالح العاروري، وعدد من رفاقه في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.