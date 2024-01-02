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BBC

سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يهنئ جيش الاحتلال باغتيال قائد حماس صالح العاروري

07:27 م الثلاثاء 02 يناير 2024

جلعاد إردان

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مصراوي

علّق السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، جلعاد إردان على اغتيال القائد في حركة حماس ونائب رئيس الحركة صالح العاروري.

وهنأ سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان جيش الاحتلال والشاباك والموساد وقوات الأمن على اغتيال صالح العاروري القيادي بحماس.

فيما أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالب الوزراء بعدم التعليق على اغتيال صالح العاروري.

فيما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اغتيال صالح العاروري واثنين من قادة القسام في انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت بلبنان.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية استشهاد 6 أشخاص بينهم القائد في حركة حماس صالح العاروري، وعدد من رفاقه في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.

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