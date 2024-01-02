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BBC

اغتيال قائد في الحركة.. تفاصيل استهداف مسيرة لمكتب حماس في بيروت

06:53 م الثلاثاء 02 يناير 2024

مقتل مسؤول فلسطيني كبير في انفجار بيروت

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مصراوي

قالت وسائل إعلام لبنانية، إنه لا تزال هناك أنباء متضاربة حول ماهية الانفجار، ما إذا كان الحادث ناتج عن انفجار سيارة أو استهداف بمسيرة، لكن حسب وسائل الإعلام فإن الأمر يسير في اتجاه انفجار سببته طائرة مسيرة.

وتابعت وسائل الإعلام اللبنانية، سقوط نحو 4 شهداء حتى الآن بينهم أحد قادة حركة حماس في بيروت، ووفقا لوسائل الإعلام اللبنانية فإن مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتبا لحماس في الضاحية الجنوبية ببيروت .

ونفت وسائل الإعلام اللبنانية، أن يكون المستهدف بانفجار الضاحية الجنوبية القيادي في حماس أسامة حمدان، فيما أعلنت قناة العربية الحدث أن القيادي صالح العاروري هو من تم استهدافه.

ولم يصدر الاحتلال الإسرائيلي، حتى اللحظة أي بيانات بشأن الانفجار في ضاحية بيروت الجنوبية.

أعلنت وكالة رويترز للأنباء، أن مسؤول فلسطيني كبير قتل في انفجار ضاحية بيروت الجنوبية قبل قليل.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن هناك دوي انفجار في منطقة الشياح - المشرفية جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت.

وحسب ما أعلنته وكالة الأنباء اللبنانية، فإن مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحركة حماس في المشرفية جنوبي بيروت وسقوط عدد من الجرحى.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قام الاحتلال الإسرائيلي بقصف بالطيران والمدفعية، على مناطق في جنوب لبنان وسط تحليق طيران استطلاع فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.

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