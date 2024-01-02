رويترز: مقتل مسؤول فلسطيني كبير في انفجار بيروت
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مصراوي
أعلنت وكالة رويترز للأنباء، أن مسؤول فلسطيني كبير قتل في انفجار ضاحية بيروت الجنوبية قبل قليل.
وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن هناك دوي انفجار في منطقة الشياح - المشرفية جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت.
وحسب ما أعلنته وكالة الأنباء اللبنانية، فإن مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحركة حماس في المشرفية جنوبي بيروت وسقوط عدد من الجرحى.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قام الاحتلال الإسرائيلي بقصف بالطيران والمدفعية، على مناطق في جنوب لبنان وسط تحليق طيران استطلاع فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.
انفـــجـار ضخم داخل الضاحية الجنوبية في بيروت.— #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) January 2, 2024
الحديث عن اغتيال قيادي كبير!! pic.twitter.com/MDwiAsMjKM
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