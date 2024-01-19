.. بسبب أحداث البحر الأحمر.. شركة شحن عالمية تعلن عدم المرور من قناة السويس"مؤقتا"

مصراوي

نتيجة توتر الأحداث في البحر الأحمر وباب المندب بسبب هجمات الحوثيين على السفن الأمريكية والإسرائيلية، والتي أثرت بدورها على حركة الملاحة بالمنطقة، قالت مجموعة سي.إم.إيه سي.جي.إم الفرنسية للنقل البحري اليوم الجمعة، إن خدمة نيمو التي تربط أوروبا والمحيط الهندي وأستراليا ستمر عبر طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس مؤقتا.

وأعلنت الشركة في بيانها الذي صدر اليوم الجمعة، أن قرار جاء بناءًا على التغيير الذي طرأ على العديد من الخدمات التي تعبر عادة قناة السويس.

وأضاف الشركة في بيانها أنه "نظرا للهجمات الأخيرة على السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر ، تتخذ مجموعة CMA CGM تدابير طارئة على العديد من الخدمات التي تعبر عادة قناة السويس من أجل ضمان سلامة سفنها وأطقمها التي تبحر في هذه المياه.

وفي الوقت ذاته قالت ميرسك MAERSKb.CO الدنماركية اليوم الجمعة، إنها ستعلق مؤقتا حجوزات بعض خدماتها مشيرة إلى مخاوف أمنية مرتبطة بالتوترات في البحر الأحمر.

واستهدفت أمس، جماعة أنصار الله "الحوثيين" سفينة أمريكية بالقرب من سواحل المكلا اليمنية.

وقالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، الخميس، إن 4 مسيّرات اقتربت من سفينة أمريكية ترفع علم جزر مارشال على بعد 87 ميلا جنوب شرقي المكلا باليمن.

وأكدت الشركة البريطانية أن السفينة الأمريكية لم تبلّغ عن أضرار أو إصابات عقب رصد المسيّرات وواصلت رحلتها، لافتة إلى أنه تم الإبلاغ عن سقوط إحدى الطائرات المسيّرة في الماء.

كما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، وقوع هجوم على سفينة بمنطقة تبعد 85 ميلا بحريا جنوب شرقي الشحر باليمن.