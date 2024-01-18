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BBC

المقاومة تبث مشاهد جديدة من استهداف جنود وآليات الاحتلال بمدينة غزة

06:47 م الخميس 18 يناير 2024

كتائب القسام

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مصراوي

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من التحام مجاهديها مع جنود وآليات الاحتلال في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة.

وتابعت كتائب القسام خلال بيان اليوم الخميس: "قصفنا تجمعات لقوات الاحتلال المتوغلة شرق جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون، واستهدفنا دبابة ميركافا وجرافة صهيونيتين من نوع D9 بقذائف الياسين 105 جنوب خان يونس".

وأضافت كتائب القسام: "استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 قرب المقبرة الشرقية بجباليا شمال القطاع، كما اشتبك مقاتلونا مع قوة صهيونية راجلة من 12 جنديا وأجهزوا على 4 منهم قرب المقبرة الشرقية شمال القطاع".

وأعلنت كتائب القسام في وقت سابق اليوم الخميس، مقتل وإصابة نحو 30 جنديّا من جيش الاحتلال بعد استدراجهم لمنزل جنوب غزة وتفجيره وهم بداخله.

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