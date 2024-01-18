البرلمان الأوروبي يتبنى قرار وقف إطلاق النار في غزة بشروط

صنعاء - (بي بي سي)

تبنى أعضاء البرلمان الأوروبي، قرار وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، بشرط إطلاق سراح جميع الأسرى دون قيد أو شرط و"تفكيك" حماس.

ودعا القرار إلى استئناف الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي، مع إدانة هجمات حماس ضد إسرائيل، والرد العسكري الإسرائيلي غير المتناسب، الذي تسبب في سقوط عدد من القتلى المدنيين على نطاق غير مسبوق.

وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن "قلقهم العميق" إزاء الوضع الإنساني "المتدهور بسرعة في قطاع غزة"، وأكدوا على الحاجة الملحة لوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأكمله.