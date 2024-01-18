حماس: استهداف قوة صهيونية من 30 جنديا بعبوات ناسفة شرقي خان يونس

مصراوي

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لـ "حماس"، استهداف قوة صهيونية من 30 جنديا بعبوات ناسفة بعد استدراجهم لمنزل مفخخ شرقي خان يونس وإسقاط أفرادها بين قتيل وجريح.

كانت القسام، أعلنت استهداف قوة صهيونية متمركزة في منزل شرقي خان يونس بقذيفة " تي بي جي" مضادة للتحصينات وإسقاط 5 قتلى من أفرادها.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن المسار الصحيح لحل الصراع وتحقيق أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط يبدأ بالاعتراف الأمريكي بالدولة الفلسطينية.

كان عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر غدعون ساعر، قال إن وقف الحرب في غزة استسلام لحماس وهذا هو الضرر الاستراتيجي الأكبر.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أمس الأربعاء، إن عددا من جنود قوات الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي رفضوا المشاركة في القتال داخل قطاع غزة.

وأوضحت الإذاعة العبرية أن الجنود الرافضين للمشاركة في القتال في قطاع غزة تحدثوا عن ثغرات خطيرة على مستوى التدريب.