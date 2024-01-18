القسام: استهداف قوة صهيونية شرقي خان يونس بقذيفة "تي بي جي" وإسقاط 5 قتلى

مصراوي

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف قوة صهيونية متمركزة في منزل شرقي خان يونس بقذيفة " تي بي جي" مضادة للتحصينات وإسقاط 5 قتلى من أفرادها.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن المسار الصحيح لحل الصراع وتحقيق أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط يبدأ بالاعتراف الأمريكي بالدولة الفلسطينية.

كان عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر غدعون ساعر، قال إن وقف الحرب في غزة استسلام لحماس وهذا هو الضرر الاستراتيجي الأكبر.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أمس الأربعاء، إن عددا من جنود قوات الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي رفضوا المشاركة في القتال داخل قطاع غزة.

وأوضحت الإذاعة العبرية أن الجنود الرافضين للمشاركة في القتال في قطاع غزة تحدثوا عن ثغرات خطيرة على مستوى التدريب.

وفي وقت سابق أشارت القناة 12 العبرية في تقرير لها، إلى تدهور الحالة النفسية لنحو نصف الإسرائيليين بعد الحرب الجارية وزيادة حادة في استهلاك أدوية الاكتئاب.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية، قالت إن 1600 جندي إسرائيلي يعانون من الصدمات وأعراض التوتر منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة، أنه تم تسريح 90 جنديا إسرائيليا من الخدمة بسبب مشاكل نفسية منذ بدء الحرب، بينما 3 آلاف جندي إسرائيلي تواصلوا مع خط المساعدة المعني بالصحة النفسية منذ بدء الحرب.