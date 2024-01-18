مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة في جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ )

قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الخميس، سيارة في أحد الأسواق في جنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الخميس، "قصفت مسيّرة معادية سيارة في سوق الخان قرب كوكبا، كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذيفتين على أطراف كوكبا" ، مشيرة إلى أن" العدو الاسرائيلي أطلق نيران رشاشاته الثقيلة من مواقعه قبالة بلدة عيتا الشعب على الاحراج المجاورة للبلدة".

ولفتت إلى "استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي طوال الليل حتى الصباح، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى مشارف نهر الليطاني، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق".

وحسب الوكالة ، "كان العدو صعّد مساء أمس من اعتداءاته حيث أغار الطيران على أطراف بلدة القليلة، ما أدى إلى استشهاد مقاوم من حركة حماس وجرح آخرين بناء على بيان رسمي، ترافق ذلك مع قصف مدفعي على قرى في القطاعين الغربي والأوسط وعلى جبل اللبونة وجبل العلام".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.