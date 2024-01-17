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BBC

استهداف سفينة أمريكية قرب اليمن ورفض الإفصاح عن السلاح المستخدم

09:32 م الأربعاء 17 يناير 2024

استهداف سفينة أمريكية قرب اليمن ورفض الإفصاح عن ال

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مصراوي

قال مسؤول أمريكي، مساء اليوم الأربعاء، إن سفينة تجارية مملوكة لشركة أمريكية تعرضت لهجوم من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأكد المسؤول الأمريكي في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن الهجوم أصاب السفينة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الإفصاح عن السلاح المستخدم وأي أضرار محتملة.

سبق وأن نقلت صحيفة "رويترز" عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، تصريحات تشير إلى تلقيها تقريرا عن حادث على بعد 60 ميلا بحريا جنوب شرق عدن في اليمن.

وأوضحت الهيئة البحرية البريطانية أن ربُّان أبلغ عن استهداف طائرة مسيرة لسفينته، لافتة في تقريرها إلى أن الربان أبلغ عن نشوب حريق على متن السفينة قبل إطفائه لاحقا.

سفينة تجارية أمريكية الحوثيون اليمن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الهيئة البحرية البريطانية

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