بلومبيرج: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على حماس الاثنين المقبل

مصراوي

نقلت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية للأنباء عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، تصريحات تؤكد أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على حماس بسبب هجومها على إسرائيل.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أنه تم الاتفاق على العقوبات الأوروبية وسيتم التصديق عليها والإعلان عنها يوم الاثنين في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وفي وقت سابق عرض الجيش البريطاني تسيير دوريات جوية بطائرات مسيّرة فوق قطاع غزة، لمساعدة جيش الاحتلال الإسرائيلي في تحديد أماكن احتجاز الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة.

كذلك سمحت ألمانيا لجيش الاحتلال باستخدام عدد من طائراتها المسيرة لتنفيذ عمليات رصد واستطلاع داخل غزة.