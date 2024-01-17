استشهاد 3 فلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية سيارة بالضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)

استشهد ثلاثة فلسطينيين، اليوم الأربعاء، في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة قرب مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم عن مصادر أمنية قولها إن "طائرة مسيرة قصفت مركبة قرب مفترق بردى بمحاذاة مخيم بلاطة، الأمر الذي أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها".

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال حاصرت المركبة المستهدفة بالجيبات العسكرية، ومنعت طواقم الإسعاف من الاقتراب منها، وأطلقت النار على طواقم الهلال الأحمر الذين كانوا يتواجدون في المكان.

ووفق الوكالة ، "تمكنت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المركبة المستهدفة، بعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة، حيث انتشلت أشلاء أحد الشبان الذين كانوا يتواجدون فيها".

وقال شهود عيان إن "قوات الاحتلال اختطفت جثماني شابين آخرين من المركبة قبل أن تستولي عليها وتنسحب من المنطقة"، مشيرين إلى أن قوات إسرائيلية اقتحمت فجرا مخيم بلاطة مدعومة بالجرافات والآليات العسكرية، وداهمت عددا من منازل المواطنين، ودمرت شوارع، وسط مواجهات عنيفة.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية الإضراب والحداد في مدينة نابلس.