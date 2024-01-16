العراق يستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد ويسلمه مذكرة احتجاج

بغداد - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس دائرة الدول المجاورة وكالةً محمد رضا الحسيني قام بتسليم مذكرة احتجاج إلى القائم بالأعمال الإيراني في بغداد أبو الفضل عزيزي".

وأضاف البيان: "تضمنت المذكرة إدانة جمهورية العراق واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرض له عدد من المناطق في أربيل، وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين، وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة".

وأكدت الوزارة : "هذا الاعتداء انتهاك صارخ لسيادة جمهورية العراق، ويتعارض بشدة مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي ويهدد أمن المنطقة".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء أنه هاجم أهدافا في شمال العراق وسوريا بصواريخ باليستية.

وأعلن الحرس الثوري،عبر موقعه على الإنترنت، أن الضربة الصاروخية الباليستية جاءت انتقاما لمقتل قادة به على يد إسرائيل.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه تم رصد وجود لتنظيم داعش الإرهابي "في الأراضي المحتلة في سوريا وتم تدميره بإطلاق سلسلة من الصواريخ الباليستية"، وفقا للبيان.

ووصف الحرس الثوري الهدف في المناطق الكردية في العراق بأنه مركز تجسس لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد".