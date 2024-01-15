القنصلية الأمريكية في أربيل العراقية تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة



مصراوي

تتعرض القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل شمال العراق، لهجوم بطائرات مسيرة.

وسمع دوي انفجارات في مدينة أربيل العراقية وأنباء عن سقوط عدة صواريخ حسبما أعلنت سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

وحسب وسائل إعلام عراقية، فقد سمع دوي 8 انفجارات في أربيل في شمال العراق وأنباء عن سقوط عدة صواريخ، كانت تستهدف قاعدة للتحالف الدولي في مطار أربيل

كما تابعت وسائل الإعلام العراقية، أن صفارات الإنذار تدوي في محيط القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الدولي نتيجة القصف الصاروخي.