بالفيديو.. مشاهد من انسحاب الفرقة 36 التابعة لجيش الاحتلال من غزة

مصراوي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الاثنين، فيديو يرصد لحظة انسحاب الفرقة 36 المدرعة للاحتلال من غزة.

وأعلنت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، انسحاب الفرقة 36 من داخل مدن ومحافظات قطاع غزة، وذلك نقلا عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتضم الفرقة 36 المدرعة التي تشكلت 1954 وتتبع القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي وتم انسحابها لفترة تجديد وتدريب وزيادة كفاءة، ألوية جولاني والسادس و188 وسلاح الهندسة، وذلك وفقا ما ذكرته الصحيفة العبرية، حيث لعبت الفرقة دورا هاما في الحرب المندلعة منذ السابع من أكتوبر الماضي، على أن يتبقى في القطاع ثلاثة فرق فقط هي الفرقة 99 و162 و98.

وتعد الفرقة 36 المدرعة التي تم إعلان انسحابها بعد 100 يوما من اندلاع الحرب في غزة من أكبر التشكيلات العسكرية العاملة في جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لحظة انسحاب الفرقة من قطاع غزة.





مشاهد من انسحاب آليات الاحتلال من الفرقة 36 من قطاع غزة.

وتضم الفرقة 36 ألوية غولاني والسادس والسابع و188 وسلاح هندسة ، وهي تقارب ربع قوات الاحتلال في غزة pic.twitter.com/PyoV4ItHy0 — خبرني Khaberni (@khaberni) January 15, 2024