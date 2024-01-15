الجيش الأمريكي: السفينة التي استهدفها الحوثيون بصاروخ أمريكية



مصراوي

قالت القيادة الوسطى الأمريكية، إن الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن وضربوا السفينة M/V GIBRALTAR EAGLE.

وتابعت القيادة الوسطى التابعة للجيش الأمريكي اليوم الإثنين: "السفينة التي استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر لم تبلغ عن إصابات أو أضرار جسيمة وتواصل رحلتها، كما أنها ترفع علم جزر مارشال.

ومن جانبها قالت وكالة رويترز للأنباء عن شركة أمبري: " إطلاق الحوثيين 3 صواريخ أصاب أحدهم سفينة بضائع مملوكة للولايات المتحدة قرب عدن".

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن سفينة تجارية تعرضت لهجوم على مسافة 95 ميلا بحريا جنوب شرق عدن اليمنية.

وتابعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: "إصابة سفينة بصاروخ قرب عدن باليمن".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن قيادي حوثي، قوله إن "جميع السفن في البحر الأحمر وبحر العرب آمنة باستثناء المتجهة إلى إسرائيل".

ومنذ نحو يومين شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هجمات عنيفة على أهداف ومناطق تابعة للحوثيين في اليمن، ردا على هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، فيما أعلنت جماعة الحوثي عقب الضربات أنها لن تتوقف عن استهدافها السفن الإسرائيلية بالبحر الأحمر مهما كان الثمن.