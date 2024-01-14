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BBC

إسرائيل تطالب مواطنيها بالمناطق الحدودية مع لبنان إخلاء منازلهم

07:36 م الأحد 14 يناير 2024

المستوطنات

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مصراوي
قالت القناة الـ 13 الإسرائيلية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي طلبت من سكان البلدات المتاخمة للحدود مع لبنان إخلاء منازلهم.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل الرقيب احتياط "باراك أيالون" بلواء "حيرام 769" في قصف صاروخي مضاد للدبابات على مستوطنة كفار يوفال في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان.

وكان حزب الله اللبناني قال، إن مقاتليه استهدفوا قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كفار يوفال و أوقعوا قتلى وجرحى في صفوفها.

كذلك استهدف مقاتلو حزب الله بالصواريخ جنود الاحتلال في محيط موقع المرج وحققوا إصابة مباشرة وفق بيانهم.

وكان سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على عدد من القرى في الجنوب اللبناني مثل بلدة كفركلا وأطراف بلدة صديقين.

الاحتلال الإسرائيلي اخلاء المنازل حدود لبنان حرب غزة

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