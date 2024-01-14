إسرائيل: خطة في الموازنة الجديدة لتعزيز الصحة العقلية بسبب حرب غزة

مصراوي

قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك خطة في الموازنة الجديدة لتعزيز الصحة العقلية استجابة للاحتياجات التي خلقتها الحرب.

كانت القناة 12 العبرية، أشارت في تقرير لها، الأحد الماضي، إلى تدهور الحالة النفسية لنحو نصف الإسرائيليين بعد الحرب الجارية وزيادة حادة في استهلاك أدوية الاكتئاب.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، إن 1600 جندي إسرائيلي يعانون من الصدمات وأعراض التوتر منذ بدء الحرب على قطاع غزة، موضحة أنه تم تسريح 90 جنديا إسرائيليا من الخدمة بسبب مشاكل نفسية منذ بدء الحرب، بينما 3 آلاف جندي إسرائيلي تواصلوا مع خط المساعدة المعني بالصحة النفسية منذ بدء الحرب.