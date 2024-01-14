"البيت الأبيض دار العجزة".. حملة ترامب الانتخابية تسخر من بايدن

وكالات

نشرت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مقطع فيديو ترويجي يسخر من الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ من العمر 81 عامًا، والذي يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتداولت وسائل الإعلام الأمريكية مقطع الفيديو الذي يسخر من بايدن قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

ويبدأ الإعلان بخلفية البيت الأبيض وتعليق مكتوب "البيت الأبيض. بيت العجزة" في إشارة إلى كبر سن الرئيس الأمريكي.

White House Senior Living pic.twitter.com/Un7GKrxVxl — Power Tie (@realPowerTie) January 9, 2024

ويبدأ الفيديو في عرض مشاهد للرئيس بايدن، مصحوبة بتعليق من راوي الإعلان الذي يبدأ بالقول: "منشأتنا النابضة بالحياة توفر أنشطة ونزهات مبهجة ورعاية احترافية على مدار الساعة ووجبات رائعة مصنوعة منزليًا".

ويعلق رواي الإعلان قائلاً: "أنشطة ونزهات مبهجة" في حين يعرض الإعلان مقاطع لبايدن على شاطئ في ولاية ديلاوير.

وتظهر السيدة الأولى في الولايات المتحدة جيل بايدن، في الفيديو وهي تساعده على ارتداء معطفه ويعلق الراوي "رعاية مهنية"، ومقطع فيديو للرئيس الأمريكي وهو يأكل وجبة. شريحة بيتزا عندما يقول الراوي "وجبات منزلية الصنع".

ويتضمن الفيديو حوارًا قصيرًا بين بايدن وجيل بايدن، ويقول الرئيس الأمريكي إنه يأكل "كل الطعام الإيطالي" وتشير السيدة الأولى إلى أنه كان يأكل الآيس كريم، فيرد الرئيس بأنه أكل آيس كريم رقائق الشوكولاتة.

وجاء في الإعلان: "معيشة كبار السن في البيت الأبيض، حيث يشعر السكان وكأنهم رؤساء".

ويبلغ عمر بايدن حاليًا 81 عامًا، وسيكون عمره 86 عامًا بنهاية فترة ولايته الثانية. وكثيرًا ما تتم مناقشة عمره وسط الحملة الرئاسية لعام 2024.