تايوان تحث بكين على "مواجهة الواقع" وقبول نتائج الانتخابات

تايبيه - (د ب أ)

دعت وزارة الخارجية التايوانية اليوم الأحد بكين إلى "مواجهة الواقع" واحترام نتائج انتخاباتها، بعد أن أشار مسؤول بالحكومة الصينية إلى الأمور المرتبطة بتايوان بأنها "شأن داخلي" بالنسبة للصين.

وفي بيان صحفي صدر اليوم الأحد، أشارت الوزارة إلى أن الحلفاء الدبلوماسيين الـ12 لتايوان وحكومات وبرلمانات أكثر من 50 دولة بمختلف أنحاء العالم، أرسلوا تهانيهم، في أعقاب الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي جرت أمس، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأحد.

وذكرت الوزارة أنه على الرغم من ذلك، أصدر متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، بيانا مساء أمس السبت أشار فيه بشكل مثير للسخرية إلى الانتخابات وجميع القضايا المرتبطة بتايوان بوصفها "شأن داخلي" بالنسبة للصين.

وردا على هذا البيان، حثت وزارة الخارجية التايوانية بكين على احترام نتائج انتخابات تايوان مضيفة أن موقف الصين، يتعارض مع التوافق الدولي في الآراء والوضع الحالي في مضيق تايوان.

وأضافت الوزارة أنه يجب على الصين مواجهة الواقع والتخلي عن جهودها للضغط على تايوان، "إذا أراد الجانبان استئناف التفاعلات الإيجابية وعودة العلاقات عبر المضيق إلى المسار الصحيح".