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BBC

انقسامات حادة في اجتماع مجلس الأمن بشأن الضربات الجوية الأمريكية- البريطانية ضد اليمن

11:43 ص السبت 13 يناير 2024

مجلس الأمن الدولي

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بي بي سي

وقعت انقسامات حادة في اجتماع مجلس الأمن الدولي، بشأن الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد صنعاء وعدة محافظات في اليمن.

ووصف السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا، الضربات الأمريكية - البريطانية بأنها "عدوان مسلح سافر على دولة أخرى".

وأضاف أن "هاتين الدولتين نفّذتا ضربة كبرى على الأراضي اليمنية، أنا لا أتحدث عن هجوم على جماعة ما داخل البلد، بل عن هجوم على شعب البلد بأسره. لقد استخدمت طائرات وبوارج وغواصات في الهجوم"

وقالت السفيرة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، "إن تصرف واشنطن لمصلحة الشحن الدولي، وإن جميع السفن معرضة لهجمات الجماعة المدعومة من إيران".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف إلى عدم تصعيد الوضع المضطرب أصلاً في المنطقة.

وجاء التحرك الأمريكي - البريطاني بعد أسابيع من الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئها عبر البحر الأحمر.

وقال الحوثيون إن المصالح الأمريكية والبريطانية باتت "أهدافا مشروعة"، وأكدوا على أن موقفهم الداعم لغزة لن يتوقف.

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