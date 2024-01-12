مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن

بي بي سي

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً بعد الضربات الأميركية والبريطانية على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، حسبما أعلنت فرنسا التي تتولى رئاسة المجلس الدورية خلال الشهر الجاري.

وقالت فرنسا إن روسيا طلبت الاجتماع الطارئ وسيعقد بعد اجتماع آخر سيتناول الوضع في قطاع غزّة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد طالب الأربعاء بوقف "فوري" لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، داعيا جميع الدول إلى احترام حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين فيما امتنعت روسيا عن التصويت على قرار المجلس.