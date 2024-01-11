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BBC

رئيس الأركان الهندي: الوضع على الحدود الصينية مستقر ولكنه حساس

02:29 م الخميس 11 يناير 2024

الصين والهند

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نيودلهي - (د ب أ)

قال رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال مانوج باندي، اليوم الخميس، إن الحدود المتنازع عليها بين الهند والصين على طول جبال الهيمالايا "مستقرة ولكنها حساسة" مع نشر آلاف الجنود على طول الحدود بين البلدين.

وقال باندي، للصحفيين في نيودلهي، إن الجارين الآسيويين يواصلان التواصل عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال المحادثات العسكرية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال باندي إن الهند ستواصل نشر أكثر من 50 ألف جندي على طول الحدود التي يبلغ طولها 3488 كيلومترا حتى يتم حل النزاع بين البلدين.

يشار إلى أن الهند نشرت 50 ألف جندي على حدودها مع الصين في خطوة تاريخية.

الهند الصين الجيش الهندي الجنرال مانوج باندي رئيس الأركان الهندي الحدود الصينية

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