برلمانيون من 28 دولة يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

برلين - (د ب أ)

أطلق نحو 400 نائب برلماني من 28 دولة مناشدة لوقف فوري لإطلاق النار في حرب غزة.

ويقف خلف هذه المناشدة البرلمانية الألمانية سفيم داجديلين والنائبة الديمقراطية الأمريكية إلهان عمر.

ووقع في ألمانيا على هذه المناشدة نائبا البرلمان الألماني "بوندستاج"، رالف شتنجر ونينا شير، اللذان ينتميان للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وعلى المستوى الدولي وقع زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربين بالإضافة إلى برلمانيات وبرلمانيين من الولايات المتحدة الأمريكية والكثير من دول الاتحاد الأوروبي وكذلك دول أخرى بدءا من كندا وصولا إلى غانا، ومن تشيلي إلى تركيا.

وجاء في المناشدة: "نحن نتكاتف من أجل طلب وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين والدوليين المتبقين، وكذلك تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما أننا نناشد حكوماتنا والمجتمع الدولي الامتثال للقانون الدولي والمحاسبة على أية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وأعلن مكتب داجديلين أنه طُلب من برلمانيين من أوروبا وأمريكا الشمالية بصفة خاصة مساندة هذه المناشدة.

جدير بالذكر أن داجديلين كانت تنتمي سابقا لحزب اليسار الألماني المعارض، ولكنها تنتمي حاليا لتحالف جديد .

وأكدت داجديلين أن المناشدة تتجاوز أية انتماءات حزبية، وقالت: "إنها إشارة قوية لأجل السلام ولإنهاء العنف بأن يتكاتف هذا العدد الكبير من النواب".

وشددت على ضرورة وضع نهاية للعنف وإنهاء الكارثة الإنسانية، وقالت: "فقط على هذا النحو يمكن إيجاد مخرج لدوامة العنف والتوصل إلى حل سياسي للنزاع".