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BBC

الاستخبارات التركية: نعمل ليلًا ونهارًا لوقف الهجمات على غزة

10:33 م الأربعاء 10 يناير 2024

رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن

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مصراوي

نقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، إن أنقرة تعمل ليلا ونهارا لوقف الهجمات على غزة وضمان وقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات وتبادل الأسرى.

وأوضح قالن أن تركيا تؤمن بأن مبدأ حل الدولتين هو الخيار الوحيد الذي سيمنح الاستقرار الدائم لإسرائيل والمنطقة برمتها.

وأكد رئيس الاستخبارات التركية أن السلام والاستقرار لن يأتيان إلى الشرق الأوسط دون تلبية الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب توترا كبيرا في أعقاب سحب سحبت تركيا سفيرها لدى إسرائيل في على إثر الحرب التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

قبل أن ترد إسرائيل بسحب سفيرها على خلفية تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورفضه إدانة فصائل المقاومة الفلسطينية.

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