منظمات مدنية ليبية تطالب الحكومة بالانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال

مصراوي

دعت منظمات مجتمع مدني ليبية، اليوم الأربعاء، الحكومة الليبية إلى الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا لملاحقة الاحتلال في محكمة العدل الدولية.

وشددت المنظمات المدنية على دعوتها للحكومة الليبية إلى التحرك في المحافل الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه في غزة.

وكانت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر قالت، أمس الثلاثاء، إنه لا يمكن لبلجيكا أن تقف مكتوفة الأيدي وهي تشاهد المعاناة الإنسانية الهائلة في غزة.

وأشارت دي سوتر إلى أنها تريد أن تتخذ بلجيكا إجراء مماثلا لما قامت به جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية بمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي.

سبق وأن طالبت دي سوتر حكومة بلادها بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل فورا، إضافة إلى فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وشددت دي سوتر على وجوب التحقيق في قصف المستشفيات والمؤسسات المدنية التي تأوي اللاجئين في غزة، مؤكدة على ضرورة منع دخول المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين إلى بلجيكا.