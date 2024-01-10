إعلان

BBC

منظمات مدنية ليبية تطالب الحكومة بالانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال

06:02 م الأربعاء 10 يناير 2024

قطاع غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

دعت منظمات مجتمع مدني ليبية، اليوم الأربعاء، الحكومة الليبية إلى الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا لملاحقة الاحتلال في محكمة العدل الدولية.

وشددت المنظمات المدنية على دعوتها للحكومة الليبية إلى التحرك في المحافل الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه في غزة.

وكانت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر قالت، أمس الثلاثاء، إنه لا يمكن لبلجيكا أن تقف مكتوفة الأيدي وهي تشاهد المعاناة الإنسانية الهائلة في غزة.

وأشارت دي سوتر إلى أنها تريد أن تتخذ بلجيكا إجراء مماثلا لما قامت به جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية بمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي.

سبق وأن طالبت دي سوتر حكومة بلادها بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل فورا، إضافة إلى فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وشددت دي سوتر على وجوب التحقيق في قصف المستشفيات والمؤسسات المدنية التي تأوي اللاجئين في غزة، مؤكدة على ضرورة منع دخول المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين إلى بلجيكا.

قطاع غزة الحكومة جنوب إفريقيا الاحتلال طوفان الأقصى الحكومة الليبية محكمة العدل الدولية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بسبب مخاوف أمنية".. الصحة العالمية تلغي مهمتها في غزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

وزيرة الخزانة الأمريكية: دعم أمريكي قوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي .
طرح أراضي جديدة.. شركة العاصمة الإدارية تعلن عن تطبيق نظام الأقساط المتساوية للمرة الأولى .