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BBC

رئيس إسرائيل: مزاعم الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية "وحشية وسخيفة"

02:36 م الأربعاء 10 يناير 2024

إسحق هرتسوج

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غزة - (ا ف ب)

قال رئيس إسرائيل إسحق هرتسوج، الثلاثاء، إنه "لا يوجد ما هو أكثر وحشية وسخافة" من الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية وتتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال حرب غزة.

ومن المقرر بدء نظر الدعوى، المقامة من جنوب أفريقيا، يوم الخميس وأن تركز على مقتل الكثير من المدنيين ضمن أكثر من 23 ألف شخص تقول السلطات الصحية في غزة إنهم لاقوا حتفهم في الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

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AFP
إسحق هرتسوج رئيس إسرائيل الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية حرب غزة طوفان الأقصى

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