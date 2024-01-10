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BBC

محكمة العدل الدولية: الأردن يشارك في المطالعات القانونية في دعوى "الإبادة الجماعية" بغزة

01:28 م الأربعاء 10 يناير 2024

محكمة العدل الدولية

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عمان - (بي بي سي)

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الأربعاء، أن الأردن سيقدم المطالعات القانونية والمرافعات اللازمة حالما تقرر محكمة العدل الدولية النظر بدعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وقال الخصاونة "سنتصدى ونساهم ونشارك ونقدِّم خبراتنا في خدمة الشأن الفلسطيني".

وقدمت جنوب إفريقيا، في 29 ديسمبر الماضي، طلبا من 84 صفحة إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل، مؤكدة أنّ "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية".

وأكّد الأردن، في وقت سابق، أنه يؤيد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وسيقدم مرافعة قانونية للمحكمة.

ومن المقرر أن تعقد العدل الدولية في لاهاي الخميس جلسة الاستماع الأولى للقضية، التي ستستمر حتى يوم الجمعة الـ12 يناير.

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BBC
محكمة العدل الدولية الأردن دعوى الإبادة الجماعية غزة بشر الخصاونة

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