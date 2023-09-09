الأوقاف المغربية تعلن إقامة صلاة الغائب على ضحايا الزلزال بجميع مساجد المملكة



وكالات

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، أنه بتوجيهات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، ستقام بعد صلاة ظهر يوم غد الأحد بجميع مساجد المملكة، صلاة الغائب وذلك ترحمًا على أرواح شهداء الزلزال الذي ضرب البلاد.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء "ماب" عن بيان الوزارة قوله: "تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه بتوجيهات من الملك محمد السادس، ستقام بجميع مساجد المملكة صلاة الغائب، وذلك بعد صلاة الظهر ترحمًا على أرواح شهداء الزلزال الذي ضرب البلاد".

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية المغربية، السبت، ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر وقتل مئات الأشخاص وألحق أضرارًا بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.