الرئيس الروسي يقدم تعازيه في ضحايا زلزال المغرب

موسكو- (د ب أ)

قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، تعازيه لملك المغرب محمد السادس في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة.

وقال الرئيس بوتين في برقية التعزية، الموجهة لملك المغرب، والتي نشرت على موقع الرئاسة الروسية "الكرملين": "أرجو أن تتقبل تعازي القلبية في العواقب المأساوية للزلزال المدمر، الذي ضرب وسط بلادكم"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار بوتين إلى أن "روسيا تشاطر الشعب المغربي الصديق معاناته وأحزانه"، وأوصى "بإيصال كلمات التعاطف والدعم لأسر وأصدقاء الضحايا، فضلا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية".

وضرب زلزال، في وقت متأخر من أمس الجمعة، المملكة المغربية، مخلفًا 820 قتيلًا، و672 إصابة، بينها 205، حسبما أعلنت وزارة الداخلية المغربية في آخر بيان لها.

وأفادت وسائل إعلام مغربية، أن عشرات القتلى سقطوا جراء الزلزال المدمر في إقليمي ورزازات والحوز قرب مراكش بمملكة المغرب.

وأخلت إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس، في مدينة مراكش جنوبي غرب العاصمة المغربية الرباط، جميع المرضى النزلاء بالمقر الرئيسي إلى مستشفى ميداني أقامته في ساحة المستشفى الجامعي، خوفًا من توابع الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة مراكش وعدة مدن مغربية صباح اليوم السبت، مسجلًا 6.9 درجة على مقياس ريختر.