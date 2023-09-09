الجزائر تفتح المجال الجوي مع المملكة لنقل المساعدات لمتضرري زلزال المغرب

وكالات

أعلنت الرئاسة الجزائرية، فتح المجال الجوي مع المغرب، من أجل نقل المساعدات الإنسانية لمتضرري زلزال المغرب، حسبما أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل.

وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن "تعازيها للشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد في الساعات الأولى من اليوم السبت".

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن الجزائر "تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية".

وتابع البيان: "تتقدم الجزائر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وضرب زلزال، في وقت متأخر من أمس الجمعة، المملكة المغربية، مخلفًا 820 قتيلًا، و672 إصابة، بينها 205، حسبما أعلنت وزارة الداخلية المغربية في آخر بيان لها.

وأفادت وسائل إعلام مغربية، أن عشرات القتلى سقطوا جراء الزلزال المدمر في إقليمي ورزازات والحوز قرب مراكش بمملكة المغرب.

وأخلت إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس، في مدينة مراكش جنوبي غرب العاصمة المغربية الرباط، جميع المرضى النزلاء بالمقر الرئيسي إلى مستشفى ميداني أقامته في ساحة المستشفى الجامعي، خوفًا من توابع الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة مراكش وعدة مدن مغربية صباح اليوم السبت، مسجلًا 6.9 درجة على مقياس ريختر.

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